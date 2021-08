Vídeo: Mulher é atropelada após discussão de trânsito no DF

Câmeras flagram momento do atropelamento. IMAGEM: DIVULGAÇÃO / PC

Um advogado foi preso em flagrante por atropelar uma mulher após uma briga de trânsito, no Lago Sul, Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a polícia, a mulher, de 40 anos, está internada em um hospital particular e seu estado de saúde é considerado grave.

Assista ao vídeo:

De acordo com informações preliminares, a vítima e o criminoso, que não teve seu nome revelado, tiveram uma discussão no transito e ele a perseguiu até sua casa, localizada na QI 19 do Lago Sul.

As imagens do circuito interno de uma casa vizinha a da mulher mostram o exato momento em que ela posiciona seu carro para estacionar e é abordada pelo advogado que, após mais alguns segundos discutindo, dá ré e acelera, atingindo-a e passando por cima dela.

O marido da vítima saiu de casa ao ouvir os gritos e presenciou o momento do atropelamento. Segundo a Polícia Civil, ele ainda não prestou depoimento. A filha do casal, de 8 anos estava dentro do carro e também presenciou tudo

Ainda conforme a polícia, o preso confessou o crime e irá responder por tentativa de homicídio. (O DIA)