Vídeo mostra resgate de idosa que ficou oito dias em buraco

Foram oito dias desaparecida, presa em uma grota com cerca de três metros de profundidade, em uma mata ao lado da zona urbana de Curvelo, em Minas Gerais. Apesar disso, Dona Geralda, de 76 anos, foi encontrada sem nenhuma fratura ou ferimento grave. As informações são do Fantástico.

Sem poder se alimentar, a idosa bebeu apenas água da chuva para sobreviver enquanto não era encontrada. Diabética, ela também ficou esse tempo todo sem a insulina, que precisa tomar todos os dias. A boa condição de saúde surpreendeu os bombeiros, acionados depois que um grupo de amigos achou Dona Geralda. https://blogdafloresta.com.br/folhafl/wp-content/uploads/2021/03/idosa-passa-oito-dias-em-buraco-6MB.mp4 Quem liderou a equipe de buscas, formada por oito pessoas, foi o vizinho Gilberto, um PM ambiental reformado, que relembra: “Gritava o nome dela, ela respondia: ‘eu tô aqui, meu filho, eu tô aqui’. (…) Ela estava nesse local aqui, com as pernas jogada para lá, o corpo dentro dessa poça d’água, e segurando naquele cipó, que manteve o rosto dela para fora”.