Vídeo mostra mãe de Miguel carregando mala com corpo do filho

Os vídeos foram gravados no início da madrugada do dia 29 de julho. IMAGEM: REPRODUÇÃO

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul conseguiu localizar imagens de câmeras de segurança que mostram a mãe do menino Miguel e a companheira andando pelas ruas de Imbé com uma mala onde estaria o corpo do garoto. A mãe da criança, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 26 anos, é quem carrega a mala.

Os vídeos foram gravados no início da madrugada do dia 29 de julho, data do desaparecimento de Miguel, de 7 anos. O casal confessou que matou a criança e depois jogou o corpo no rio Tramandaí.

Ontem, Yasmin e Bruna Nathiele Porto da Rosa, 23 foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por tortura, homicídio e ocultação de cadáver. Ambas estão presas.

Segundo o promotor de Justiça do caso, André Tarouco, o casal, após dias de tortura, intenso sofrimento mental e emocional e várias agressões contra a criança, no dia 29 o “casal rompeu as articulações dos membros inferiores e superiores do corpo da vítima e a colocaram em uma posição semelhante à fetal, dentro de uma mala de viagem”. Elas caminharam até o rio, onde jogaram o corpo do menino.

A mala foi apreendida pela polícia no dia em que a mãe do menino foi presa. Na ocasião, Yamsin foi até a delegacia para relatar o desaparecimento do filho, mas acabou confessando ter dopado e matado o filho.

A investigação ainda aponta que o casal fez várias pesquisas na internet sobre como poderiam fazer sumir vestígios do homicídio praticado. As buscas pelo corpo do menino já duram 21 dias. (UOL)