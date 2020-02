Vídeo mostra falso policial ameaçando e atirando contra pessoas no Tarumã

Um homem armado, que segundo testemunhas se passou por policial, apontou uma pistola e ameaçou várias pessoas em um posto de combustível na esquina das avenidas do Turismo com Futuro, no Tarumã, na zona oeste de Manaus, no início da manhã desse domingo, dia 23.

Tudo foi filmado e as imagens ainda mostram o homem atirando para o alto.

Segundo um taxista que presenciou a cena, o homem estava transtornado porque acreditava que alguma das pessoas no local havia pego a chave do carro dele, um Lifan modelo 320, cor Azul, placa OAC-1011.

“Ele estava revoltado. Depois que atirou pro alto ainda disparou na direção dos seguranças do Tenda Hall”, contou o taxista Anderson Tavares.

Um dos seguranças da casa de show era um policial militar, que perseguiu o suspeito com ajuda dos taxistas.

A perseguição seguiu para a zona norte. “Fomos atrás dele até o Santa Etelvina. Quando ele percebeu, deu um ‘cavalo de pau’ no carro e começou a atirar contra a gente”, relatou Tavares, da Lobo Rádio Táxi.

O carro do taxista foi atingido com cinco tiros. Um, por pouco, não atingiu a perna dele.

O suspeito conseguiu despistar o policial e os taxistas. Foi pedido reforço aos polícias da 26ª Cicom e, com os dados da placa, a PM chegou até uma casa no bairro de São Francisco, na zona sul, aparentemente abandonada, onde ninguém foi localizado.

Fonte | POLÍCIA 24H