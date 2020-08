Vídeo mostra execução de dupla em cruzamento no Centro

MANAUS (AM) – Rubens Alves de Moura, 32, e Gildomar Correa da Conceição, 35, conhecido como “Gil”, foram executados a tiros na manhã deste sábado (29), no cruzamento das Avenidas Ayrão e Constantino Nery, no Centro, zona sul de Manaus. Gil é apontado como traficante de drogas do Comando Vermelho, facção criminosa que atua na capital. Um vídeo que circula em grupos de WhatsApp mostra o momento da execução.

Segundo informações do tenente Adiel Araújo da 24 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois homens estavam em uma motocicleta NX Falcon, de cor verde, de placa JWY-0383. A dupla parou no sinal e um carro vermelho se aproximou e ocupantes dispararam várias vezes contra as vítimas, que morreram antes da chegada do socorro.

“Um deles é um traficante conhecido na área e a suspeita é que seja acerto de contas por tráfico de drogas”, disse Araújo.

No local foi possível ver munições deflagradas na rua e que “Gil” usava uma tornozeleira eletrônica. Gildomar seria traficante de uma facção criminosa que atua na área.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção dos corpos e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

