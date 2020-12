Nesta sexta-feira (18), uma confraternização na Cachaçaria do Dedé, localizada no Shopping Ponta Negra, terminou em pancadaria generalizada. As imagens do ocorrido foram destaque em grupos de WhatsApp.

Até o momento não se tem ideia do que teria causado tamanha confusão, mas o certo é que sobrou chutes e pontapés para todos os lados. Funcionários do estabelecimento tentaram apaziguar os ânimos, mas foi em vão.

Confira as imagens da confusão: