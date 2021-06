Vídeo mostra atirador abrindo fogo contra homem ao lado de crianças em Nova York

O Departamento de Polícia de Nova York busca pistas que levem a um homem que atirou diversas vezes contra um jovem em Nova York, o caso aconteceu na frente de duas crianças.

Um vídeo captado pelas câmeras de segurança do local captaram o momento em que um jovem caminhava pela calçada do bairro do Bronx com as crianças, quando foi surpreendido pelo atirador que estava mascarado. A vítima acaba caindo e é atingida pelos disparos, o atirador só para o ataque quando a arma descarrega, então ele foge correndo.

De acordo com informações da CNN, o rapaz foi atingido nas costas e nas pernas e levado ao hospital e não corre risco de morrer.

As crianças que aparecem no vídeo não foram atingidas pelos disparos nem tiveram outro tipo de ferimento.

O suspeito fugiu com um comparsa de moto, a polícia de Nova York agora tenta localizar os dois, e investigar o motivo pelo qual o crime ocorreu.

O comissário do Departamento de Polícia de Nova York, Dermont Shea, usou as redes sociais e fez um apelo público para que as pessoas ajudem a localizar os suspeitos.

Veja o vídeo:

(NAOM)