Vídeo mostra assaltantes levando moto de casal na Zona Leste

Escondido atrás de uma árvore, um morador do São José 3, na Zona Leste de Manaus, conseguiu registrar o momento exato de um crime na tarde desta sexta-feira (24). Dois assaltantes conseguem levar a moto de um casal que foi abordado nas proximidades do Centro de Convivência (CDC) do bairro.

O flagra está repercutindo nas redes sociais devido à audácia dos bandidos – que atuam na presença de várias testemunhas, em plena luz do dia.

Nas imagens é possível ver o momento em que a dupla, que estava em uma moto, aborda o casal. Um dos suspeitos desce e pede a chave da moto das vítimas. Sem reagir, o homem entrega o bem e sai de perto dos criminosos. O assaltante que fez a abordagem tenta guardar a arma de fogo na cintura, mas acaba entregando para o comparsa, que o aguardava na outra moto.

Nas gravações também é possível notar que, durante a fuga dos assaltantes, trabalhadores estavam por perto e receberam intimidações. O morador que fez o registro não foi identificado.

A equipe de reportagem entrou em contato com a 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento policial naquela área, e foi informada que o caso ocorreu por volta das 17h. As vítimas conseguiram recuperar a moto, após acionarem o dispositivo de segurança que tinha no veículo.

“Foi nos informado que os criminosos abandonaram a moto das vítimas metros depois de onde ocorreu o fato. Isso porque a motocicleta travou devido ao alarme acionado pelo dono. Os suspeitos fugiram e estamos em buscas desses indivíduos”, informou o tenente Freitas, da 9ª Cicom.

POR EM TEMPO