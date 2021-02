Vídeo: Mãe arremessa filhos pela janela para salvá-los de incêndio

Em Istanbul, na Turquia , uma mãe salvou seus quatro filhos jogando-os pela janela do terceiro andar de um prédio em chamas. O acidente aconteceu na última quarta-feira (24) e as imagens impressionam. Veja abaixo:

No vídeo, é possível observar que a mulher joga os filhos enquanto uma densa fumaça preta se propaga pela janela . Pedestres estenderam um cobertor para que as crianças fossem salvas com segurança . E funcionou.

“Primeiro, muita fumaça começou a sair do apartamento e depois as crianças apareceram na janela . Abrimos um cobertor e foi possível amenizar a queda de quatro crianças”, conta um dos ajudantes do resgate.

Autoridades disseram que as crianças estão bem e em segurança. Bombeiros locais apagaram o fogo logo em seguida.