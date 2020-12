Na tarde desta quarta-feira (30), uma lancha pegou fogo em pleno rio Negro, próximo à Marida do David, na zona Oeste de Manaus. Dois vídeos com imagens do incêndio foram divulgados nas redes sociais. A informação é do Portal do Marcos Santos.

Ainda não há informações por parte das autoridades de como o incêndio na lancha teria começado e nem se há vítimas.

Confira abaixo o vídeo: