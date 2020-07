Vídeo: Jogador salva criança atirada pela janela durante incêndio

O ex-jogador da NFL, Phillip Blanks , salvou a vida de um garoto de três anos de idade, durante um trágico incêndio em Phoenix, nos EUA.

Ele, que támbém é fuzileiro naval, resgatou a criança arremessada pela mãe da janela do terceiro andar de um prédio, enquanto as chamas consumiam o apartamento onde eles estavam.

Uma gravação mostra o exato momento que o ex-atleta, que jogou como receptor, se jogou no chão para pegar o menino. Infelizmente, a mãe não sobreviveu ao incêndio.

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. – ABC news #Arizona #LivePD pic.twitter.com/u128kzC2ky

