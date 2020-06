Vídeo: Homens armados assaltam clientes em sorveteria no Alvorada

Clientes de uma sorveteria, localizada na avenida K, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, passaram por momentos de tensão após dois criminosos invadirem o local na noite desta sexta-feira (19), por volta das 20h07. Sob a mira de uma arma, as vítimas tiveram de entregar os pertences aos assaltantes.

Nas imagens filmadas por câmeras de segurança da sorveteria, dois criminosos com chapéus, sendo um deles com camisa na cor cinza e bermuda branca e o outro com camisa nas cores roxa e branca e bermuda jeans, entram no local e se passam por clientes.

Um deles chega a pegar o cardápio, olha e passa para o comparsa em uma tentativa de disfarçar o que estava por vir. Após deixarem o cardápio no caixa, eles decidem sacar uma arma de fogo e já rendem os funcionários e clientes.

Sob a mira da arma, funcionários são obrigados a entregar todo o dinheiro. Clientes que estavam sentado nas mesas também são intimidados e entregam os aparelhos celulares e pertences.

Após recolherem tudo que era possível, os criminosos fogem. As imagens do delito foram divulgadas em redes sociais pelos proprietários do lugar com intuito de mostrar a imagem dos suspeitos.

Caso alguém possua informações sobre o paradeiro e identificação dos assaltantes, pode fazer denúncias para o número 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

*Reportagem – Suyanne Lima/EM TEMPO