Vídeo: Homem se joga no Rio Amazonas após surtar dentro de barco

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento exato que um homem se joga de uma embarcação no meio da noite, no Rio Amazonas, nas proximidades do município de Urucará. O caso, que teria acontecido na madrugada do último sábado (18), já está sendo apurado pela Marinha do Brasil.

No vídeo divulgado pelos próprios tripulantes da embarcação, um Ferry Boat Obidense III, que ia de Manaus (AM) para Juriti (PA), é possível ver que o homem caminha de forma instável, como se tivesse em surto, fora de si. Um homem ao fundo percebe a situação, mas não faz nada.

O jovem volta até o gradil lateral embarcação, sobe nele e em segundos se joga nas águas. O homem não foi encontrado. A princípio, extraoficialmente, ele foi identificado pelos tripulantes como Nerison Moraes, de 32 anos. Familiares do homem fizeram buscas na região por conta própria.

“Ficamos sabendo do caso pelas divulgações nas redes sociais. Hoje, uma equipe da Marinha ligou para a gente falando sobre isso e que iniciariam as buscas”, relatou o sargento Alexandre Neto da 3ª Companhia Independente de Parintins.

Segundo ele, a região do Paraná Albano fica nas proximidades de Urucará e, por isso, a equipe de Parintins não foi acionada. Equipes da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental continuam as buscas na região.

fonte: EM TEMPO