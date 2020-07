Vídeo: Helicóptero do Corpo de Bombeiros do DF cai durante socorro

Um acidente com uma das aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) assustou quem passava pela Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O helicóptero de resgaste caiu por volta das 10h, na Unidade Básica de Saúde 1, localizada em Vicente Pires. Os militares da corporação estão prestando socorro às cinco vítimas, três bombeiros, um médico e uma enfermeira do Samu.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, mas o CBMDF informou que os tripulantes não sofreram lesões graves e que têm quadro de saúde estável. Na queda, o helicóptero acertou um veículo que estava estacionado no local.

*Com informações do Diário do Poder