Vídeo flagra momento em que homem é assassinado no Mutirão

Um vídeo compartilhado no aplicativo de mensagens WhatsApp registrou o momento em que um indivíduo, ainda não identificado, é assassinado com quatro tiros dentro de um Fiat Palio de cor vermelha. O crime ocorreu na rua 83, do bairro Mutirão, Zona Norte de Manaus, na noite de sexta-feira (3).

Na gravação, o motorista sai do veículo e abre a porta traseira, de onde salta um rapaz que veste bermuda e camiseta branca. Ouvem-se os gritos da vítima insistindo para sair do carro. Ele aparece em pé por alguns segundos antes de ser alvejado pelo rapaz de camiseta branca, que sai caminhando pela rua. O corpo foi encontrado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, por volta das 0h30 deste sábado (4).

Informações obtidas no Instituto Médico Legal (IML) indicam que a vítima tinha entre 45 a 50 anos e trajava uma bermuda estilo surfista. Ele possuía uma tatuagem com os nomes “Nicholas e Richard” e outra com o símbolo da banda Guns N´Roses no braço esquerdo. O proprietário do Palio compareceu na manhã de hoje (4) à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que está investigando o caso, e afirmou que o veículo havia sido roubado em 2018. De acordo com a polícia, o carro será devolvido para a empresa financiadora.

