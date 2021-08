Vídeo flagra baratas circulando dentro de quiosque do McDonald´s

A rede de fast food informou que está apurando as causas do incidente. IMAGEM: REPRODUÇÃO

Um vídeo de um quiosque de sorvetes repleto de baratas no Teresina Shopping, no Piauí, viralizou nas redes sociais no domingo (22). Nas imagens, é possível ver os insetos nas gavetas onde ficam os sacos com ingredientes utilizados nos sorvetes. As informações são do G1.

Nenhum funcionário do local, que fica em um dos corredores do shopping, aparece na gravação. Em nota ao G1, a Fundação Municipal de Saúde informou que a Gerência Municipal de Vigilância Sanitária enviou uma equipe de fiscalização ao local para apurar a denúncia e tomar as providências necessárias.

Durante o domingo (22), alguns consumidores viram o quiosque fechado após a repercussão das imagens nas redes sociais. A data da gravação do vídeo ainda não foi informada.

Também em nota ao G1, o McDonald’s informou que está apurando as causas do incidente. “A empresa já tomou conhecimento do vídeo e está apurando os fatos, mas afirma que já adotou todos os procedimentos necessários. Informa ainda que possui rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, os quais são constantemente reforçados”, diz o comunicado da empresa.