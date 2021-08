Vídeo flagra amigos presos em elevador inundado durante cheia

As fortes cheias que assolaram, no sábado, o estado do Nebrasca, nos EUA, deixou um grupo de amigos numa situação extremamente complicada.

Tony Luu compartilhou nas redes sociais o momento em que ficou preso num elevador.

Segundo o The Sun, os amigos quiseram descer à rua para ver de perto as cheias. Eles entraram no elevador em torno das 22h, momento em que ficaram presos com a água a invadir o recinto.

O grupo diz que se tratou de uma situação surreal, que parecia cena de filme.

Eventualmente, quando chegaram a um dos andares inferiores, as portas se abriram e os amigos escaparam ilesos do incidente.