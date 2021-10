VÍDEO: DJ Ivis deixa a prisão após três meses detido

DJ Ivis deixou o complexo de Aquiraz, no Ceará, na noite de sexta-feira (22/10), e cobriu seu rosto com um pano escuro e contou com a ajuda de seu advogado para chegar até o veículo que o conduziu de volta para sua casa.

De acordo com o Diário do Nordeste, Ivis deixou Aquiraz às 22h18. Ele estava no centro de triagem e observação criminológica do presídio desde julho, quando foi capturado no condomínio de luxo em que vivia com Pamella Holanda, vítima de violência doméstica.

Ele agora responderá ao processo movido pela ex-mulher em liberdade. Assista ao momento que Ivis deixa a cadeia acompanhado de seu advogado:

(LEO DIAS/METRÓPOLES)