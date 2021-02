Vídeo de Nego Di zombando estado de saúde de Arlindo Cruz gera revolta

O filho de Arlindo Cruz, o Arlindinho Cruz, está revoltado com um vídeo de Nego Di, de antes de ele entrar na casa do BBB 21, em que o brother zomba do estado de saúde de seu pai. E com razão.

Nas imagens, de um programa do YouTube em que o assunto é a perda do poder do brasileiro de tomar decisões, Nego Di fez um paralelo com Arlindo Cruz, que estava em coma. “O Arlindo Cruz está até hoje! Os caras postam foto dele falando ‘Recuperação a mil’ e você olha a cara e está assim”, comenta Nego Di, imitando o cantor.

Pelo Instagram, Arlindinho fez um desabafo e prometeu processá-lo. “Justiça vai ser feita e da forma mais severa, espero nunca mais ter o desprazer de te encontrar em algum lugar, pois aí a conversa vai mudar de tom. Assim que você sair da casa, tomaremos as atitudes cabíveis, mexeu com a pessoa errada e com a família da pessoa errada”, escreveu.

Em entrevista à Quem, Arlindinho disse que se sentiu enojado com a comparação feita pelo comediante. “Minha irmã me ligou chorando, assustada com o vídeo. Antes disso, tinha pensado até em torcer por ele no ‘BBB21’, por ser comediante, por ser negro, um cara que tem ligação com o samba. Mas aí ele falou mal de músicos que tocam instrumentos como reco-reco, falou que quem tocava reco-reco não podia ser considerado músico. Olha isso! Um dos maiores humoristas negros do Brasil, o Mussum, defendia o reco-reco, era a marca dele. Depois disso, fiquei chocado com ele e ontem me apareceu esse vídeo”, afirmou.

Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017 e segue em recuperação desde então.

Assista:

View this post on Instagram A post shared by Arlindinho Cruz (@arlindinhooficial)

(Catraca Livre)