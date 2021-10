Vídeo: Criança é arremessada de van escolar e atropelada no DF

Nas imagens, é possível identificar o momento em que a porta do veículo é aberta e a criança cai. A van passou por cima do menino. IMAGEM: Reprodução / Câmera de segurança

Uma criança de cinco anos foi arremessada para fora de uma van escolar, no Riacho Fundo II (DF), na última quarta-feira (6). Nas imagens divulgadas, é possível ver o momento em que a porta do veículo começa a se abrir, até ficar totalmente aberta. O menino, que aparece em pé dentro do veículo, é lançado para fora. Ele está na UTI do Hospital de Base.

Pelas redes sociais, a mãe da criança disse que o acidente teria acontecido logo após uma curva, mas não dá para identificar se o menino abriu a porta ou se ela já estava destravada. As imagens mostram que ele estava em pé no veículo, e não sentado com o cinto de segurança. Durante o acidente, segundo a mãe, o veículo passou por cima do corpo da criança, gerando fraturas na bexiga, rompimento da bacia, sangramento no estômago e outros ferimentos.

Ele foi levado à UTI do Hospital de Base, onde passou por cirurgia. A mãe relata que o filho está em observação e se recuperando bem. A criança deve ser transferida para o Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB).

Segundo Nazon Simões Vilar, presidente do Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília, entre as orientações a todos os integrantes do sindicato está a que estabelece a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança nos veículos. “É de nossa obrigatoriedade que a criança esteja sempre com o cinto de segurança, como diz a lei. O não uso não pode se tornar uma situação rotineira”, pontua.

Nazon alerta os pais sobre a responsabilidade de verificar e cobrar a segurança dos filhos no transporte contratado.

A equipe do R7 tentou contato com a proprietária do transporte no qual a criança estava, porém não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

Aos policiais, a mulher disse que o instrutor da van fica em pé entre as poltronas para dar segurança às crianças e que não teria percebido que o menino havia soltado o cinto de segurança e ido em direção à porta do veículo, “vindo a abri-la, caindo ao chão”.

A mulher disse ainda aos policiais que a roda do veículo passou por cima do menino e que ela acionou o Corpo de Bombeiros. (R7)