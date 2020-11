Vídeo: casal ‘voa’ após ser atropelado por carro desgovernado

Uma motorista perdeu o controle do carro e atropelou dois moradores na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo neste domingo, por volta das 9 da manhã. Câmeras de segurança gravaram o momento do atropelamento.

O acidente aconteceu enquanto o casal atravessava uma avenida na cidade e foi surpreendido pelo veículo que, em um primeiro momento, estava em baixa velocidade. No vídeo, é possível observar o momento que os dois tentam desviar do carro, que estava desgovernado , até o momento que são atingidos. Confira:

A professora, de 57 anos, e o mecânico, de 58, ficaram feridos após serem arremessados pelo carro. A motorista disse à polícia que estava com a visão dificultada por um caminhão que andava na sua frente e não viu os pedestres cruzando a avenida.

Já as vítimas alegaram que ela estava em alta velocidade, atingido um deles e acelerando em seguida, ferindo a outra pessoa e, então, parando. Logo após a colisão, pessoas que estavam na área acionaram as viaturas de resgate.

De acordo com a polícia, o carro estava com o licenciamento vencido e com bloqueio, já que o proprietário é falecido. O veículo foi apreendido e o caso foi registrado como lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram orientadas quanto ao prazo para representação criminal.

Fonte: Último Segundo