VÍDEO: Bolsonaro manda apoiadora que o questionou sobre mortes se retirar

O presidente Jair Bolsonaro se mostrou irritado com uma apoiadora, na manhã desta quarta-feira (10/6), na saída do Palácio da Alvorada. Ele pediu que ela deixasse o local após falar sobre o número de mortos no país pelo novo coronavírus. A simpatizante disse ainda que votou em Bolsonaro e que “sentia que ele traiu a população” na forma como tem tratado a crise.

“Nós temos hoje aqui 38 mil famílias que com mortos, por causa do Covid. Eu trouxe aqui um cartazinho só com os números para o senhor ver por que realmente, assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo neste momento, 30 mil pessoas que estão chorando. Como chefe da ação, eu votei no senhor, eu fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece – Canal Cris Bernart. Eu sinto que o senhor traiu nossa população”, disse a mulher.

https://blogdafloresta.com.br/folhafl/wp-content/uploads/2020/06/Cobrado-por-mortes-da-covid-19-Bolsonaro-expulsa-apoiadora-“cobre-de-seu-governador-sai-daqui”.mp4 Em seguida, ele se dirigiu a outro apoiador. A mulher continuou falando e o chefe do Executivo então disparou: “Vocês que já falaram, saiam daqui que já foram ouvidos, cobrem do seu governador. Sai daqui”, esbravejou. Ela começou a ser hostilizada ainda pelos próprios apoiadores, que gritaram para que a mesma “calasse a boca.”

“Abobrinha”

A outros apoiadores, Bolsonaro comentou sobre a fala da mulher e disse que ela estava falando “abobrinha”. O chefe do Executivo também colocou a culpa das mortes na conta dos governadores. “Você pode ver, tá aí aquela figura falando “abobrinha” ali. Quem decidiu que fechar comércio, lockdown, tudo, competia exclusivamente aos governadores foi o STF. Vem com essa demagogia de usar uma coisa séria, os mortos para fazer demagogia aqui. Todos nós respeitamos, temos compaixão com o pessoa que perdeu os familiares, não interessa em que circunstância, mas não vem fazer demagogia aqui. Mortes está havendo no mundo todo e por várias causas, não apenas na Covid. Agora querer culpar a mim, porque quem fechou…Tem muita gente morrendo de fome, de depressão, suicídio, em função de uma política que foi feita pensando apenas em um lado, não está pensando no todo”, completou o presidente.

Por CORREIO BRASILIENSE