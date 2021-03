Vídeo: Biden tropeça e cai na escada do avião presidencial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tropeçou nesta sexta-feira (19) ao embarcar no Air Force One para voar para Atlanta. Quando estava no meio da escada que leva à porta do avião presidencial, Biden tropeçou duas vezes, caiu de joelhos, mas conseguiu se segurar no corrimão de metal com a mão direita. O avião presidencial decolou pouco depois da base militar de Andrews, nos arredores de Washington.

“Ele está bem, está muito bem”, assegurou Karine Jean-Pierre, sua porta-voz, após o incidente, sem especificar se um médico o viu uma vez a bordo. A porta-voz sugeriu que ventos fortes podem ter sido um fator. “Está ventando muito lá fora”, disse Jean-Pierre quando questionada sobre o tropeço. “Ele está 100% bem.”

Biden estava embarcando em um voo para Atlanta, onde conversará com a comunidade asiático-americana sobre um ataque a tiros ocorrido nesta semana, quando tropeçou ligeiramente na metade da escada, se levantou, tropeçou novamente e caiu de joelhos.

O presidente pareceu esfregar o joelho esquerdo antes de se levantar, depois completou as escadas em ritmo mais lento. Ele ainda parou no topo da escada, se virou e deu uma saudação rápida.

No final de novembro, Biden sofreu uma fratura no pé direito enquanto brincava com um de seus cães. Aos 78 anos, Biden foi a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos EUA quando entrou na Casa Branca, em 20 de janeiro. (Reuters e AFP)