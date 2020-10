Vídeo: Bebê sobrevive após ser declarado morto

Um bebê prematuro, com apenas 23 semanas de vida, sobreviveu após ficar seis horas em uma geladeira do necrotério. Segundo o Daily Mail, o recém-nascido teria sido declarado morto por engano. O caso aconteceu esta semana no hospital La Margarita, em Puebla, no México.

O pequeno nasceu às 4h30 desta quarta-feira (21), sem sinais vitais e foi transferido para o necrotério do hospital. A criança acabou por ser encontrada com vida por volta das 10h00 quando os responsáveis pela agência funerária se preparavam para levantar e entregar o corpo aos pais.

Os médicos disseram à imprensa local na noite passada que o bebê ainda estava vivo, mas estava sendo mantido sob observação em uma unidade neonatal de terapia intensiva. “Quando chegámos percebemos que estava a se mexendo e chorando”, conta Miguel Angel Flores, responsável pela funerária.

O funcionário ainda disse que nunca presenciou algo parecido. “Chamamos o pai e ele também viu que estava chorando e pedimos que o médico que tinha assinado o atestado de óbito viesse com urgência. Não consigo entender como ele não morreu enquanto estava lá. A geladeira em que ele estava é normalmente usada para guardar partes de amputados. Nunca presenciei nada assim antes”, confessa Miguel.

Nas imagens feitas assim que encontraram o bebê, é possível ouvir o pai, que não foi identificado, para que o filho lutasse pela vida. “Aqui estou. Continue lutando, pequena, resista ao meu amor”, diz. “O menino está chorando, ele ainda está chorando, ele está vivo. Pobre menino, continue lutando”, fala outra pessoa ao fundo da gravação.

Comunicado do hospital

O IMSS de Puebla, uma organização governamental que faz parte do sistema de saúde mexicano, confirmou que uma investigação estava em andamento. Ele nota, o IMMS emitiu um comunicado. “Nas primeiras horas da quarta-feira, 21 de outubro, um bebê nasceu prematuramente com 23 semanas. Não havia sinais vitais e foi declarado morto e transferido para a área do necrotério do hospital. Quando o corpo estava para ser entregue a um parente, a equipe médica e um representante da agência funerária perceberam que o bebê estava vivo”, começou.

E completou: ” O bebê recebeu atenção médica imediata antes de ser levado às pressas para uma unidade de terapia intensiva neonatal. Porque nasceu tão prematuro, é impossível prever, nesta fase, como a situação vai se envolver. As autoridades do hospital falaram com o pai do bebê e continuarão informando a família sobre o estado de saúde do jovem. O caso está sendo investigado”, finalizou.

[Pais&Filhos]