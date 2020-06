Vídeo: Aparição de OVNI deixa moradores assustados

Na cidade de Raipur, na Índia, um objeto voador não identificado (OVNI) foi flagrado por câmeras sobrevoando o centro da cidade. O objeto circular brilhante foi avistado se movendo rapidamente pelo espaço aéreo indiano.

O vídeo viralizou nas redes sociais da internet indiana e a maioria dos comentários eram de incredulidade quanto à natureza do objeto. Muitos questionavam se o veículo era fruto de um fenômeno celestial.

Foi a segunda vez que especulações sobre uma possível “invasão alienígena” toma as redes indianas. Em maio, na cidade de Bangalore, um som misterioso ecoou gerando preocupação. No entanto, as Forças Aéreas disseram que se tratava de um teste de voo.

