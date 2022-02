Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, assina hoje filiação ao PSD

O deputado federal Marcelo Ramos (AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados, assinará a filiação ao PSD, hoje às 10h na Câmara dos Deputados em Brasília.

O parlamentar deixou o PL no fim do ano passado, após a filiação do presidente Jair Bolsonaro à sigla.

Segundo Ramos, a decisão foi tomada na quarta-feira (2/2), após reunião com Kassab e com o deputado Antônio Brito (BA), líder do PSD na Câmara. Marcelo Ramos, agradeceu logo após a reunião, a confiança dos agora colegas de legenda, senador Omar Aziz e o deputado federal Sidney Leite.

*Com assessoria