Viaturas voltam a fazer ronda em feira e inibem ‘Chapolin’

O golpe do ‘Chapolin’, em que bandidos utilizam um pequeno aparelho para furtar veículos, além de outros crimes comuns do dia a dia, levaram o vereador William Alemão a solicitar a volta da ronda ostensiva nas redondezas da Feira do Santo Antônio, na zona Oeste de Manaus. O trabalho foi reativado na área com abordagem e até detenção, feitas por policiais e veículos da 5ª Companhia Interativa Comunitária, poucos dias após o parlamentar encaminhar ofício à Polícia Militar do Amazonas sobre o assunto.

A falta de segurança no bairro e, principalmente, nas proximidades da feira, localizada bem ao lado da Câmara Municipal de Manaus (CMM), é antiga. Segundo denúncias, os delinquentes atuam em todo momento, independentemente de dia e horário, ou do número de pessoas que circulam dentro e fora do ambiente.

Assim que foi informado do problema pelos próprios permissionários, William Alemão, que é membro da 22ª Comissão de Segurança Pública Municipal, da casa legislativa, encaminhou o documento para providências.

“São inúmeros os relatos de roubos e furtos ocorridos na região, que nos chegam e que têm causado transtornos e insegurança para a população local. Infelizmente, isso acontece em toda a cidade. No Santo Antônio não é diferente, mas já obtivemos alguns bons resultados nos últimos dias e, por isso, agradeço à Polícia Militar, na pessoa do capitão Frederico e demais policiais”, disse o parlamentar.

No ofício em que solicita o retorno da ronda ostensiva, Alemão enfatiza que o artigo 144 da Constituição Federal, atribui às polícias militares, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, com o papel de fiscalizar e coibir atividades ilícitas de forma imediata, para prevenir crimes e fazer com que os indivíduos respeitem a legislação, além de aumentar a sensação de segurança.

No início desta semana, William Alemão (Cidadania) utilizou as redes para sugerir que o Governo do Amazonas aumente o efetivo da Polícia Militar e contenha a onda de violência em Manaus. O parlamentar ressaltou a necessidade de um novo concurso público, renovação do quadro efetivo e até realocação de policiais que trabalham dentro das instituições para as ruas da cidade.

Alemão também se disse favorável à vinda da Força Nacional para a capital amazonense, nesse momento de instabilidade na segurança pública, em decorrência dos incidentes ocorridos no último fim de semana, com a queima de sete ônibus do transporte coletivo, incêndio em agências bancárias, delegacia de polícia e ambulância, entre outros atos criminosos.

Chapolin

O aparelho conhecido como ‘Chapolin’ é semelhante a um controle remoto, embaralha os sinais eletromagnéticos do alarme e impede que o veículo seja trancado. Alguns modelos conseguem, inclusive, copiar o código de segurança da chave.

Para evitar novos casos, a polícia orienta que as pessoas não deixem objetos como mochilas, notebooks, aparelhos celulares ou outros de valor no interior de automóveis.

As vítimas desse crime devem comparecer à delegacia mais próxima e registrar a denúncia, inclusive pode ser feita pelo 181, o disque-denúncia da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas). Outra opção é a internet: www.delegaciainterativa.am.gov.br.