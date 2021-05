Vias do Centro de Manaus recebem aplicação de cal para combater doenças e mau cheiro

Na manhã deste sábado, 29/5, a Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar e Defesa Civil, em parceria com a concessionária Águas de Manaus, realizou aplicações de sete toneladas de óxido de cálcio, conhecido como cal, nas vias do Centro. A ação faz parte da “Operação Cheia 2021” e tem o objetivo de eliminar o mau cheiro e combater doenças que podem ser transmitidas pelo acúmulo de água parada nas ruas da capital.

Durante o período de cheia, serão realizadas 15 aplicações no Centro de Manaus. As ações estão sendo realizadas na avenida Eduardo Ribeiro com Floriano Peixoto, rua dos Barés, Andradas e São Domingos, próximo à feira Manaus Moderna.

“Estamos na segunda maior cheia da história, com isso, muitas pessoas visitam o Centro de Manaus para fazer registro desse momento e em decorrência do comércio. O prefeito David Almeida, pensando no bem-estar da população, determinou que fizéssemos uma parceria com a concessionária para colocar cal nesta região do Centro, onde não há um fluxo de água, para que possamos diminuir a acidez da água com a elevação do PH no combate às bactérias que causam doenças pelo acúmulo de água parada,” enfatizou o secretário da Casa Militar, tenente William Dias.

Neste sábado, a cota do rio Negro estabilizou na marca de 29,95 metros, faltando apenas 2 centímetros para alcançar a marca histórica de 29,97, registrada na maior cheia dos últimos 100 anos, em 2012.