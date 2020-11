Vias contempladas pelo ‘Requalifica’ recebem nova sinalização para segurança no trânsito

Diversos corredores viários de tráfego de veículos, contemplados pelo Programa de Requalificação Viária e Urbana da Prefeitura de Manaus, o “Requalifica”, além de outras em vários bairros da cidade, recebem uma nova sinalização de trânsito. O serviço busca proporcionar mais segurança no fluxo de veículos e na mobilidade urbana.

A implantação de faixas e placas é realizada pela equipe da gestão de Trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), logo após concluído o recapeamento asfáltico por parte das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“A orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto é ampliar as ações em mobilidade urbana, principalmente reforçando as medidas que proporcionem o deslocamento de condutores e pedestres, com segurança. Dessa forma, a sinalização horizontal e vertical é fator fundamental para coibir acidentes e orientar a utilização das vias, sem grandes riscos de acidentes”, informou o diretor de Operações de Fiscalização de Trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, ao mostrar os trabalhos concluídos em vias do bairro Dom Pedro, zona Oeste.

Dentro do bairro Dom Pedro, foram implantadas linhas e a legenda “Pare” em ruas contempladas pelo “Requalifica”, como no encontro das ruas Washington Luís, trecho entre a avenida Dom Pedro e rua Francisco Orellana; rua das Acácias, trecho entre as avenidas Pedro Teixeira e Jacira Reis; rua das Maçarandubas, trecho entre a rua Paxiúbas e Rita Gama Barros; rua Tiradentes, trecho entre a avenida Pedro Teixeira e rua Campos Sales; rua Joana Angélica de Jesus, entre travessa Pedro Teixeira e rua Mem de Sá; rua Mosqueiro, trecho entre travessa Pedro Teixeira e rua Cametá; travessa Pedro Teixeira, entre a avenida Bragança e rua Rita Gama Barros.

Entre as avenidas já contempladas com o serviço estão Autaz Mirim, Efigênio Sales, Mirra e Atroaris, que apresentam nova sinalização horizontal e vertical aos condutores de veículos e pedestres. No Centro, as avenidas Lourenço da Silva Braga e Ipixuna receberam recapeamento e sinalização de trânsito revitalizada.

Na zona Oeste, linhas de contenção, linhas de bordo, faixas de pedestres, linhas de divisão de pista e de divisão de fluxo foram implantadas na rua Oscar Borel e nas avenidas São Jorge e Coronel Teixeira.

Também foram implantadas faixas de pedestres próximas às igrejas, escolas, creches e feiras. Uma das áreas incluídas foi a rua Samambaia, no bairro Santa Etelvina, zona Norte. Nesse local, foi pintada uma faixa de pedestres na frente da escola municipal Sara Barroso Cordeiro.