Vestibular reúne candidatos a bolsas integrais e solidariedade na Nílton Lins

Mais de mil candidatos realizaram na manhã de hoje (29), as provas do concurso vestibular do projeto Bolsa Universidade, promovido pela Fundação Nilton Lins, em parceria com a Universidade Nilton Lins, e que ofertou bolsas de estudos de 100% nos valores das mensalidades em cursos de graduação e tecnológicos da instituição.

Além da oportunidade de ingressar em um curso superior para pessoas com renda familiar de até três salários mínimos, o Bolsa Universidade também tem como objetivos, estimular a próxima geração de estudantes a vivenciarem a vida acadêmica com maior intensidade, desenvolvendo, por meio de atividades extraclasses, projetos e ações nas áreas sociais, de pesquisa, sustentabilidade, empreendedorismo e inovação tecnológica, promovidos pela fundação.

Antes das provas, a Reitora da Universidade Nilton Lins, Gisélle Lins Maranhão, realizou a entrega, para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (Gaac-AM), de 600 latas de leite em pó, doadas pelos candidatos do processo seletivo, realizado no campus no bairro Parque das Laranjeiras (zona Centro-sul de Manaus).

Os resultados das provas serão divulgados amanhã (30), nos canais e redes sociais oficiais da instituição.

On-line

Seguem abertas as inscrições (no endereço https://vestibular.universidadeniltonlins.com.br/vestbolsas-nilton-lins) para os outros dois editais do programa Bolsa Universidade da Fundação Nilton Lins que ofertam bolsas de 70% e 50% nas mensalidades de diversos cursos.

As provas são realizadas on-line e o início das aulas é imediato.

No total, a Fundação Nilton Lins está ofertando 10 mil bolsas de estudo nos três editais. Com 23 anos de atuação destacada em diversos setores da sociedade amazonense, a Fundação lançou o programa inédito visando uma mudança no perfil dos futuros profissionais formados e ao mesmo tempo, ampliar o debate e o desenvolvimento de novas alternativas econômicas para o Estado e para a região.

Com informações da assessoria da Nílton Lins