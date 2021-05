Vestibular da UEA iniciou neste domingo com segurança e prevenção contra Covid

Seguindo todas as orientações de segurança e prevenção contra a Covid-19, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciou, neste domingo (30), a aplicação das provas do Vestibular 2020, acesso 2021, na capital e no interior do Estado. Neste primeiro dia do certame, foi realizado o exame de conhecimentos específicos. O gabarito estará disponível na próxima terça-feira (01/06), no site da UEA.

Devido à pandemia da Covid-19, neste ano foi obrigatório o uso de máscara. As provas foram realizadas em um número maior de escolas para garantir o distanciamento entre os candidatos, conforme orientação preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de combate à doença.

Com segurança

“O primeiro cuidado de todos é o uso permanente, contínuo das máscaras. Não abrimos mão da máscara. A segunda questão é a do afastamento, usamos um número muito grande de salas esse ano para que pudéssemos manter um total de, no máximo, 16 alunos por sala de aula, que é um número seguro com bastante afastamento”, ressaltou o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa.

Os mais de 35 mil candidatos inscritos no Vestibular disputam 1.526 vagas, sendo 1.059 para a capital e 467 para o interior. Além disso, são ofertadas 99 vagas para alunos indígenas e 153 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Neste ano, são disponibilizados 40 cursos regulares.

Determinação

Conciliando trabalho e estudo, a profissional da saúde, Keisiane de Freitas, contou como foi o planejamento para se preparar para o Vestibular. “Como estamos vivendo um momento atípico, uma pandemia, tive que organizar bem meu tempo para trabalhar e estudar nas horas de folga. Estou tentando uma vaga para Medicina e acho que desta vez o sonho se torna realidade”, explicou.

Há um ano se preparando para o concurso, Camile Dias, também explicou a rotina para conquistar uma vaga na universidade pública. “Estou com a consciência de que fiz o necessário para passar. Estudei todas as matérias e revisei todo o conteúdo informado para o certame deste ano. Me dedicava 4h por dia, fazendo exercícios das provas passadas do vestibular da UEA, estudando algumas apostilas e vendo vídeo-aulas. Essa é a primeira vez que faço um macro e se Deus quiser terei um bom resultado”, disse.

“Esse é o segundo ano que faço Vestibular para Medicina. Aproveitei os momentos de isolamento social devido à pandemia para acompanhar algumas aulas no site da Seduc, revisar provas, me dedicar realmente ao concurso. Estou muito ansioso, mas sei que a minha hora chegou e esse ano entro para a UEA”, disse o candidato Júlio Cesar Silva.

Abstenção

No primeiro dia do Vestibular 2020, acesso 2021, a UEA registrou 12.885 abstenções, o que representa 48% do total de candidatos inscritos no certame.

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia 07 de julho de 2021, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.

