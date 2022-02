Vestibular da UEA começa hoje (13) para mais de 24 mil candidatos

Segundo dia do exame está marcado para esta segunda-feira (14) — Foto: g1 AM

O primeiro dia de prova do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) começou a ser aplicado, neste domingo (13), para 24,8 mil inscritos. Os portões abriram por volta das 11h45, pelo horário de Manaus, e fecharam pontualmente às 12h50, dez minutos antes do início das provas.

De acordo com a UEA, até o momento, não há registro de incidentes envolvendo a aplicação do processo seletivo.

Ao todo, cerca de 24,8 mil candidatos concorrerão a uma das 2.321 vagas disponíveis para este ano. Neste primeiro dia, os candidatos farão as provas de Conhecimentos Gerais.

Já nesta segunda (14), no segundo dia do processo seletivo, serão aplicados o exame de Conhecimentos Específicos e redação

Estão sendo oferecidas 1.109 vagas para a capital e 1.212 para o interior. A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 18 de março de 2022.

Protocolos contra a Covid-19

A UEA informou que seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 durante a realização das provas que serão aplicadas em Manaus e nos outros 61 municípios do Amazonas. A medida visa garantir a segurança dos candidatos e colaboradores que participarão do processo.

Entre os protocolos adotados no exame de 2022 estão: maior número de locais de prova; disponibilização de álcool 70%; exigência do uso de máscaras; aferição de temperatura dos candidatos e colaboradores; distanciamento social nas salas e sanitização dos ambientes.

*Com informações de G1