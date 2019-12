Vereadores fazem balanço do mandato na última plenária na CMM

O Clima de despedida e agradecimento tomou conta da última sessão plenária realizada na manhã de hoje (17), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os vereadores subiram a tribuna para discursarem sobre o balanço das atuações e para contar sobre as prioridades das ações do último ano de mandato da 17ª legislatura.

Durante o discurso, Wallace Oliveira (Podemos) expôs os desafios e aprendizados do primeiro de seu primeiro mandato, além de destacar o papel de proximidade que os eleitores possuem com os vereadores. “Legislar para uma metrópole como Manaus é um grande desafio, entre estes, de atender à solicitação da população em assuntos que não são atribuições municipais. Nós somos os representantes do povo e talvez o último recurso de algumas pessoas, portanto é necessário se posicionar a favor dessas solicitações“, ponderou Oliveira.

Everton Assis (DEM) em sua fala, fez referências as votações das matérias que resultaram em benefícios à população manauara. Para ele, a contribuição da CMM na aprovação das ações é fundamental para atuação da prefeitura. “Aproveitando para agradecer também, ao prefeito de Manaus, Artur Neto. Manaus agora possui uma direção, com obras aceleradas como a da rotatória da Samsung, Suframa, a intervenção no Manoa, na Constantino Nery e claro a saúde financeira da Prefeitura”, declarou Assis.

Sassá da construção (PT) destacou na tribuna que a atuação municipal por meio da valorização das pessoas e do trabalhador, vem de encontro às políticas de reforma instituídas pelo governo federal, por meio da reforma da previdência e trabalhista. “A governança municipal atua de maneira contrária às políticas instituídas pelo governo federal. Esta casa tem apoiado a aprovação de leis que beneficiam a população, os trabalhadores. É um trabalho conjunto que valoriza quem realmente importa”, finalizou o parlamentar.

Núcleo de atendimento à Mulher

Além das atividades comuns do dia, o parlamento entregou o Núcleo de Atendimento à Mulher, um espaço que passa a funcionar dentro das próprias instalações CMM. Os serviços exclusivos ao público feminino são voltados às vítimas de violência física ou psicológica, em estado de vulnerabilidade social, em tratamento de doenças graves, ou ainda portadores de deficiência e mulheres desamparadas que necessitem de atenção por parte do poder municipal.

“É mais uma porta que se abre às mulheres, que vêm em busca de atenção, de ajuda, para que possam ser encaminhadas e ter suas situações resolvidas. O que realizamos aqui, já entrou para a história da Câmara. No geral, as comissões trabalham politicamente, mas, para participar de forma efetiva, fazer parte desse tipo de iniciativa, é algo que deve ser inédito em alguns lugares”, ressaltou o Presidente da CMM, Joelson Silva.

O novo núcleo faz parte da Rede de Atenção à Mulher, que abrange vários órgãos locais e nacionais, mas a iniciativa e todo o trabalho está sob a coordenação da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher (COMDPDM), que tem à frente a vereadora Mirtes Sales (PR).

“Sabemos que a mulher vítima de violência física e psicológica precisa de apoio legal. Portanto, no Núcleo elas terão atendimento psicológico e jurídico, além de contar com assistentes sociais e o projeto Mulher Empreendedora, que visam capacitar a mulher, dar autonomia financeira e ajudá-las a entender que, além de respeitadas, precisam dar um basta na violência”, destaca Sales.

A iniciativa conta também com o apoio de parceiros como a Delegacia de Proteção à Mulher, Núcleo Especializado de Defesa da Mulher, Comissão da Mulher Advogada e Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE) e servidores da CMM. Além de ter atendimento personalizado por uma equipe multidisciplinar formada por advogada, assistente social e psicóloga, o expediente será de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Abono de natal

O vereador Raulzinho lembrou das ações de valorização implantadas para servidores do município, como o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), instituído pela prefeitura de Manaus. “Há muito tempo os servidores da prefeitura não recebiam um ajuste salarial. Graças deliberações da comissão de finanças, economia e orçamento essa realidade foi diferente neste ano”, ressaltou.

Os servidores municipais beneficiados com a medida abrangem as áreas de nível fundamental, como os auxiliares de serviços municipais (os agentes de limpeza pública); de nível médio, como guardas municipais e técnicos administrativos; até de nível superior, como advogados, redatores, engenheiros, administradores, entre outros, que desempenham suas atividades em 17 secretarias da prefeitura.

“Além disso, os servidores da CMM receberam um abono salarial de R$300 aprovado pela Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO), não é muito mas sabemos que já ajuda neste período de festividades de fim de ano”, conclui Raulzinho.

