Vereadores de Manaus lamentam morte de dona Rosa, mãe de David Almeida

“Este ano está sendo um divisor de água em nossas vidas. Muitas famílias perdendo seus entes para esse vírus. Lamentamos muito tudo isso e desejamos que Deus console a família de dona Rosa Almeida, bem como a todas as famílias enlutadas. Recebam nossa solidariedade e orações”, externou o presidente da CMM, vereador Joelson Silva (Patriota) em nome dos vereadores e servidores da Câmara Municipal.

Nas redes sociais, David Almeida agradeceu as preces em favor de sua mãe.

“A todos que oraram, minha gratidão. Minha mãe, dona Rosa Almeida, acaba de descansar no Senhor. Deus levou minha Rosa para colorir o jardim da vida”, disse.

Dona Rosa nasceu no Pará dia 31 de junho de 1956. Casou-se em Manaus com o senhor Benedito Almeida com quem teve sete filhos.

*Com informações da assessoria