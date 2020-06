Vereadores de Manaus decidem suspender recesso e pedem retorno de sessões presenciais

Após recorrentes discussões e pedidos de dois parlamentares da casa, os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) promulgaram na sessão plenária virtual desta segunda-feira (15), o projeto de resolução proveniente da Mesa Diretora que decide por suspender o recesso do meio de ano.

Mirtes Salles (PR) e Diego Afonso (PSL) já haviam apresentado no mês de Maio um requerimento apresentado à casa a proposta de suspensão do recesso. Esta foi a primeira promulgação feita através de sessão plenária virtual.

Votado no último dia 1º, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O recesso parlamentar é regimental e sempre ocorre no meio do ano. Em 2020, estava previsto para ocorrer no período de 26 de junho a 9 de julho.

Na ocasião, os vereadores pediram do presidente da casa Joelson Silva (Patriota) o retorno das atividades presenciais na câmara. Joelson informou que o retorno das reuniões será pauta com os pares da área de saúde, mas, que as sessões virtuais devem acontecer pelo menos, até a próxima semana.

O presidente informou ainda, que a câmara está recebendo higienização e sanitização, mas, que é preciso cautela, tendo em vista que 21 dos 41 parlamentares da casa foram acometidos por Covid-19.

Por ACRÍTICA