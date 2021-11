Vereadoras brigam feio no banheiro da Câmara de SP

As vereadoras Cris Monteiro (Novo), 60, e Janaina Lima (Novo), 37, brigaram durante uma discussão no banheiro da Câmara Municipal de São Paulo na noite de ontem (10), enquanto o parlamento votava e aprovava a Reforma Previdenciária Municipal. As duas registraram boletins de ocorrência por agressão hoje (11). As informações são do UOL.

O confronto ocorreu no começo da noite, por volta das 18h50, no banheiro atrás do Plenário da Câmara, reservado a vereadores. Cada parlamentar aponta para a outra como causadora da briga. Nesta tarde, após a repercussão, o diretório municipal do Novo decidiu suspender liminarmente as duas filiações.

Segundo sua assessoria, Cris foi até uma delegacia em Pinheiros, na zona oeste da capital, na manhã de hoje, para fazer o exame de corpo de delito. “Ela está com marcas roxas evidentes no pescoço, machucou o joelho na queda e teve escoriações”, informou a equipe, por meio de nota.

Janaina acusa a colega de simular as marcas e “construir uma narrativa completamente inverídica”. “São falsas as alegações de estrangulamento e as marcas exibidas no pescoço pela agressora foram fabricadas a posteriori”, diz a vereadora, que registrou um boletim na delegacia do Itaim Bibi.

A aprovação do Sampaprev, a reforma previdenciária municipal, foi marcada por tumulto dentro e fora da Câmara.