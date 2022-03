Vereadora quer resultados sobre apuração de maus-tratos contra crianças autistas

A vereadora Thaysa Lippy (PP), uma das defensoras da causa autista, se manifestou no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (28), pedindo ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12º Região (Crefito-12) do Amazonas mais agilidade no processo contra a terapeuta ocupacional, Samia Patricia Riatto Watanabe, denunciada pelo crime de maus-tratos contra crianças autistas, em Manaus.

Segundo ela, Samia continua atuando, agora, em uma nova clínica no Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

“Recebi várias mensagens de mães dizendo que a terapeuta está atendendo em uma nova clínica na cidade, normalmente”, afirmou.

Em agosto de 2021, Thaysa recebeu em seu gabinete a família de um menino, de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que estava pedindo ajuda para denunciar a terapeuta ocupacional. Os pais do garoto descobriram as agressões ao assistirem aos vídeos gravados por uma câmera de circuito interno instalada em uma clínica particular, em Manaus, onde a terapeuta realizava os atendimentos.

Logo depois, a família da criança também resolveu tornar público na imprensa e o caso teve bastante repercussão local e vários outros pais também descobriram que seus filhos eram maltratados.

Em outubro do mesmo ano, a vereadora pediu ao Crefito por meio do oficio 240/2021, assinado também por vários vereadores, informações sobre a atuação da terapeuta. “Na época, eles nos responderam que estavam iniciando processo de apuração. Hoje, março de 2022, demos entrada novamente no Crefito e queremos saber se algo foi feito”, declarou.

No Tribunal de Justiça, dois processos estão sobrestados para cumprimento de diligências do Ministério Público do Amazonas. O primeiro tramita desde agosto e o segundo desde dezembro passado, sendo esse último com o nome de várias crianças.

Com informações da assessoria