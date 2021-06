Vereador sofre ameaças após pedir que motorista de ônibus voltasse para pegar idosa em parada

Durante este final de semana, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) foi atacado e ameaçado pelo Sindicato dos Rodoviários de Manaus após publicar vídeo em que pede para motorista de ônibus buscar idosa que foi ignorada pelo mesmo em um ponto de ônibus. A situação ocorreu no último sábado (26), no bairro Glória, zona oeste de Manaus.

No vídeo, ao presenciar a cena de uma passageira idosa deixada na parada de ônibus, o parlamentar interceptou o coletivo e educadamente pediu para o motorista retornar para buscá-la e foi atendido pelo motorista também de forma muito educada.

Em nota publicada nas redes sociais, o Sindicato atacou o vereador de forma agressiva, baixa e difamatória com palavras de baixo calão como “vagabundo, oportunista, sem visibilidade”. Para Rodrigo Guedes, as ofensas e ameaças que recebeu do presidente do Sindicato é uma atitude lastimável, antidemocrática e que não o intimidará a continuar lutando por melhoria e direitos dos usuários do transporte coletivo.

“Ameaças não vão me intimidar. Agradeço ao apoio de todos que sabem que fiz o certo, de forma digna e honrada. Aquela idosa era só mais uma das milhares que já passaram por essa situação de chamar o ônibus e ele não parar. A única coisa que todos querem é que isso acabe e para isso denunciei, para que isso pare de acontecer de uma vez por todas. O que disse: não há usuário do transporte coletivo que isso já não tenha acontecido e não podemos mais ficar calados”, disse o vereador.

Guedes ressaltou que tem respeito a todos os trabalhadores do sistema, que podem contar com seu mandato para lutar por melhorias para a classe, mas que é necessário que ele, como vereador eleito pela população manauara, que os direitos da população sejam garantidos e isso se trata de um fato corriqueiro. Além disso, o vereador afirmou que defende a quebra do contrato das empresas de ônibus e agradeceu o apoio que recebeu nas redes sociais, após os ataques.

“Ouçam a voz da população. É só ouvir e não fingir que o problema não existe. Os trabalhadores podem contar comigo por que meu mandato não está à venda para nenhuma autoridade, por isso defendo a quebra do contrato das empresas de ônibus que continuam com a conivência do poder. Passei o dia inteiro recebendo ameaças, estou com os áudios e prints, que certamente serão objeto de processo, denúncias, inclusive incitando que passarem por cima de mim, me atropelando, se eu fizer isso mais uma vez”, afirmou.

O vereador ainda parabenizou os motoristas que trabalham para evitar que esse tipo de ação ocorra. “Só quero o certo para todos e que o direito de todos seja resguardado. Faço questão de parabenizar todos os motoristas que não permitem que isso aconteça por que por uns não podem pagar todos porém todos os usuários do transporte coletivo já passaram por isso. Isso precisa acabar e se tudo isso resultar na diminuição de pessoas que chamam o ônibus e não são atendidas, já me dou por satisfeito”, destacou o parlamentar.