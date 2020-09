Vereador Sassá se pronuncia sobre os aumentos abusivos da luz e água em Manaus

Nesta terça-feira (22), na Tribuna da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Sassá da Construção Civil (PT) mais uma vez se pronunciou a respeito dos aumentos abusivos da conta de luz e água no Estado do Amazonas.

“A concessionária Amazonas Energia vem fazendo reajustes nas contas dos manauaras desde 2017. Agora com a pandemia e muitas pessoas desempregadas, o aumento e o descaso dos órgãos continuam. Quem sofre com todo esse desleixo é o cidadão. Não me calarei diante das injustiças contra o povo de Manaus”, desabafou Sassá.