Vereador Sassá pede fiscalização na construtora Eneva

Nesta segunda feira,31 no plenário da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Sassá da Construção Civil (PT), no seu pronunciamento demandou fiscalização por parte do Ministério Público e do Trabalho nas obras da empresa Eneva Construtora nas obras para o Governo do Estado do Amazonas nos municípios de Silves e Itapiranga.

“É um desrespeito com os trabalhadores da construção civil, eles não estão tendo os seus direitos, sem horas extras, condições de trabalho inapropriado. E a empresa ainda está contratando trabalhadores de outros estados em quanto aqui, temos trabalhadores qualificados para aos serviços. Tenho orgulho de defender e fazer parte desta classe trabalhadora,” finalizou Sassá.