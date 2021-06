Vereador Rodrigo Guedes discute reivindicações dos profissionais do SAMU em Audiência Pública

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) participou da Audiência Pública, originada através de requerimento de sua propositura aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), para ouvir as demandas dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), nesta quinta-feira (24), na qual também participaram os vereadores Daniel Vasconcelos (PSC), Marcelo Serafim (PSB), Elan Alencar (PROS) e Eduardo Alfaia (PMN).

Na ocasião, algumas pautas levantadas pelos representantes da categoria foram novas ambulâncias, a inclusão de exame toxicológico que hoje é obrigatório e pago pelos próprios profissionais, e melhorias salariais. Além destas, outras demandas são o vale alimentação integral, fardamento, o pagamento da data base que há dois anos não é feito, reajustes de adicionais noturno e insalubridade, e o custeamento da autoescola para os condutores das ambulâncias.

Segundo o vereador, é importante que se possa consolidar estas principais reivindicações dos profissionais e afirmou que atuará da forma que lhe cabe, auxiliando na intermediação com o Poder Executivo municipal, que está em sua competência como representante do Legislativo municipal.

“É um momento muito esperado pelos nossos guerreiros, profissionais do SAMU. É um trabalho para que a gente possa, dentro das possibilidades e limitações legais do nosso ofício, fazer nosso papel de intermediar os profissionais da categoria e o Poder Público municipal, e também o Poder Executivo. Precisamos consolidar esses dois pontos que são possíveis administrativamente: o exame toxicológico custeado pela Prefeitura de Manaus e também o curso de condução dos veículos, um ônus para o servidor”, ressaltou.

Além disso, também foi discutida a aplicação da Lei 14.128/2021, que dispõe da compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e trabalhadores de saúde que, durante o período de emergência de saúde pública por conta do coronavírus, por terem trabalhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, benefício que não está sendo pago a eles.

De acordo com o vereador Rodrigo Guedes, é fundamental que se ouçam as demandas destes profissionais essenciais no sistema de saúde público e este é o primeiro passo para que o Poder Público e a população possam ter conhecimento de suas tantas necessidades. Após a Audiência, o parlamentar recebeu em seu gabinete os profissionais, popularmente conhecidos como samuzeiros, para que pudesse alinhar quais medidas poderiam ser feitas a curto e longo prazo.