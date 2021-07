Vereador registra Boletim de Ocorrência contra ameaças de Sindicato dos Rodoviários

Após receber ameaças de agressão e morte, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) realizou um Boletim de Ocorrência (BO), nesta terça-feira (30), contra o Sindicato dos Rodoviários de Manaus, por incitação à violência e ameaça. O vereador destacou que este tipo de ação por parte da entidade a um membro do Poder Legislativo municipal é inaceitável e não pode passar impune.

“Toda aquela pessoa que comete um crime, precisa responder por ele. Está muito claro que houve a prática do crime de ameaça e incitação ao crime. Isso é uma clara tentativa de calar um parlamentar e calar a democracia. Obviamente que isso não vai me intimidar, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de responder pelas claras ações cometidas. Vou continuar meu trabalho de fiscalização e eles vão responder criminalmente pelos crimes de ameaça, incitação à violência, entre outros”, afirmou o parlamentar.

As ameaças direcionadas ao parlamentar foram publicadas após o Sindicato ter se manifestado com um vídeo nas redes sociais, na segunda-feira (29), onde o vice-presidente do Sindicato, Josildo Oliveira, aparece acompanhado de outros motoristas também integrantes da entidade e chamam o vereador de “irresponsável” e “mau caráter”, com cintos na mão, caso o vereador continue a fiscalização. Outro sindicalista comentou que iria “passar o sal” no vereador, enquanto outro disse que ia passar por cima no vereador com o ônibus.

Esta série de ataques começou após o parlamentar publicar um vídeo em suas redes socias, em que abordou um motorista de ônibus e pediu, educadamente, que o mesmo voltasse para buscar uma passageira idosa que foi ignorada no ponto de ônibus. Em outra publicação na página do Sindicato, a entidade se referiu a Guedes como “vagabundo, oportunista” e acusando o vereador de humilhar o motorista de transporte coletivo, o que não ocorreu, como se pode constatar com o vídeo publicado pelo parlamentar em suas redes sociais.

*Com informações da assessoria