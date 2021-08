Vereador quer investigação sobre cobrança de taxa de esgoto em Manaus

Após receber diversas denúncias de populares por meio de suas redes sociais, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) enviou ofício à Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira, 6, para saber em quais bairros, ruas e conjuntos está sendo realizado o serviço de tratamento de esgoto, promovido pela empresa Águas de Manaus e aonde está autorizada a cobrança da taxa de esgoto. Segundo as denúncias, a taxa de esgoto estaria sendo cobrada, no percentual de 100% do valor do consumo da água, sem a devida realização do serviço.

“Estou oficiando a Prefeitura de Manaus questionando quais bairros, ruas e conjuntos estão autorizados a cobrar taxa de esgoto e em quais o serviço está sendo realizado, de fato, pela Águas de Manaus! Tenho informações de cobranças em bairros que não há o serviço de tratamento mas há a cobrança. Quero saber com base em que legislação isso está sendo feito e vou denunciar aos órgãos de controle. Estou questionando a Prefeitura de Manaus pois ela é o poder concedente e precisa fiscalizar o serviço”, afirmou o parlamentar.

Esta não é a primeira vez que o vereador Rodrigo Guedes se posiciona contra arbitrariedades cometidas pela empresa Águas de Manaus. O vereador propôs, em junho deste ano, um Projeto de Lei para obrigar a empresa a refazer o asfalto e calçadas quebradas ou com serviço mal executado deixados pela mesma, utilizando materiais de padrão e qualidade idênticos ou similares aos originais nas obras realizadas.

“Precisamos investigar tudo que a empresa está fazendo. Sabemos que muitas vezes a Águas de Manaus não só deixa de executar o serviço de refazer o asfalto ou a calçada que foi quebrada para uma manutenção na rede de água, como muitas vezes executa de uma forma indevida, ou seja, prejudica a qualidade do asfalto, da calçada. Temos um duplo problema, muitas vezes a concessionária deixa de executar o serviço e outras o serviço é feito de forma indevida”, justificou o vereador.