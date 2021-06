Vereador propõe Audiência Pública para profissionais do SAMU

Proposta pelo vereador Rodrigo Guedes (PSC), a Audiência Pública para discutir pautas de extrema relevância voltadas aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ocorrerá nesta quinta-feira (23), na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

De acordo com o vereador, o objetivo da Audiência Pública é discutir propostas de melhorias salariais e das condições de trabalho destes profissionais da Saúde, além de outras importantes pautas a serem levantadas por seus representantes na ocasião.

“Estou realizando pela Câmara Municipal de Manaus uma Audiência Pública para tratar dos direitos e melhorias de condições de trabalho e salariais para os profissionais do SAMU, da Prefeitura de Manaus, mais conhecidos como samuzeiros. A categoria tem várias reivindicações que nós precisamos tratar, juntamente com o poder público, e intermediar para que a Prefeitura de Manaus avance em consolidação desses fatores essenciais pra categoria, que está na linha de frente da Saúde”, afirmou o parlamentar.

A solenidade contará com a presença de representantes de diversas instituições e órgãos públicos, além dos próprios profissionais da categoria, para que sejam discutidas as melhores soluções às reivindicações dos samuzeiros. Além disso, a Audiência será transmitida pelas redes sociais do vereador.