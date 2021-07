Vereador pede revitalização do monumento Tenente Roxana Bonessi

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) enviou uma indicação à Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (19), pedindo a revitalização do monumento Tenente Roxana Bonessi, localizado na Avenida São Jorge, em frente à Escola Estadual Presidente Castelo Branco. O monumento é uma homenagem às mulheres vítimas de violência. Por sua importância, o vereador pediu que fosse revitalizado, já que está desgastado pela ação do tempo e vandalização.

“Algumas pessoas pensam que esse monumento em frente à Escola Estadual Presidente Castelo Branco significa a Iara, da lenda amazônica. Mas não, é o monumento Tenente Roxana Bonessi, que foi brutalmente assassinada por seu namorado, que não aceitou o término do namoro. Essa é uma homenagem a todas as mulheres de Manaus e do Brasil, que foram vítimas de violência”, explicou.

Roxana Bonessi foi assassinada com um golpe de faca no pescoço, aos 27 anos, em 2 de dezembro de 2002, por seu então namorado, o capitão do Exército Paulo Nelson Loureiro. Em sua defesa, Paulo alegou que Roxana tropeçou e caiu com o pescoço na faca que ela carregava. Loureiro foi condenado pelo Superior Tribunal Militar a 25 anos de prisão. O monumento foi construído pelo pai da Tenente Bonessi, Alfredo Bonessi, como um símbolo a todas as mulheres vítimas de violência e, por isso, sua tamanha importância, conforme ressaltou o vereador Rodrigo Guedes.

“Em mais uma semana que vimos casos nacionais de violência contra a mulher, peço da Prefeitura de Manaus que revitalize este monumento que está abandonado e virou criadouro de dengue em nome de todas as mulheres e pelo fim da violência contra a mulher. Em homenagem a todas as mulheres e pelo fim definitivo da violência física ou psicológica contra a mulher”, destacou Guedes.