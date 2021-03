Vereador pede fiscalização sobre cobranças de impostos federais sobre o diesel

Por meio de indicação, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) solicitou ao Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) e à Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon) a fiscalização sobre a cobrança dos impostos federais sobre o diesel, nos postos de combustíveis de Manaus, bem como sobre o gás de cozinha.

Durante o pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (10), o vereador ressaltou que o Governo Federal decidiu zerar a cobrança do PIS/Cofins sobre e diesel e sobre o gás de cozinha, por meio do Decreto Nº 10638, publicado em 1º de março deste ano.

Apesar da medida de diminuição do tributo, o vereador afirmou que os consumidores têm realizado constantes denúncias a respeito da cobrança do diesel na capital e que não observam mudanças com relação ao preço do combustível.

“A indicação que estou fazendo é para que os órgãos competentes fiscalizem se as distribuidoras e, consequentemente, os postos de combustíveis de Manaus e do Estado estão, de fato, deixando de cobrar os impostos federais. Porque cobrar o imposto, já que foi zerado por meio de Decreto, torna-se um crime passível de todo o tipo de condenação cível e criminal”, concluiu o vereador.