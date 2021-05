Vereador pede barreira sanitária em Manaus contra variante indiana da Covid-19

No intuito de garantir a segurança sanitária da população amazonense, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) enviou um ofício ao Governo do Estado do Amazonas, à Capitania dos Portos e à Infraero pedindo o bloqueio de voos e embarcações marítimas vindas do Maranhão ou de outra localidade onde se tenha identificado a variante indiana da Covid-19.

Para o vereador, esta é uma forma importante de garantir a segurança da população, que ainda padece com o crescente número de casos de Covid no estado, e prevenir uma possível nova onda de casos pela nova variante.

“Enviei oficio ao governo do estado, capitania dos portos e infraero pedindo fechamento do aeroporto e porto de voos e embarcações que tenham origem a India ou Maranhão onde foi detectado contagio pela variante indiana da Covid-19. Nós já estamos em alerta com risco de voltar à fase vermelha, não podemos ter uma nova variante aqui”, afirmou.

Guedes relembrou que esteve à frente da distribuição de insumos e oxigênio a unidades de saúde em Manaus, em janeiro deste ano, quando houve um colapso no sistema de saúde e afirmou que ações necessárias devem ser realizadas para prevenir este cenário novamente.