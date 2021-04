Vereador pede acessibilidade para PcDs em frente a órgão municipal

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) esteve em frente à sede do Sine Manaus, na Avenida Constantino Nery, na tarde de sexta-feira (16), para denunciar a falta de acessibilidade a cadeirantes, tanto para conseguir atravessar a avenida, quanto para ter acesso às calçadas. Guedes esteve acompanhado de Diemis de Oliveira Lima, jovem cadeirante que sofre com as dificuldades de falta de infraestrutura e acessibilidade em Manaus.

De acordo com o vereador, que também esteve acompanhado do presidente da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa), o senhor Cubas, Manaus precisa superar a falta de acessibilidade e se tornar uma cidade mais inclusiva. O vereador chamou a atenção da Prefeitura de Manaus para solucionar o problema.

“É um absurdo. Nossa cidade de Manaus é uma das cidades com menor índice de acessibilidade do Brasil e nós precisamos mudar essa realidade. Para isso eu conclamo à Prefeitura de Manaus, que agora como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das PcDs (COMPCD), vamos trabalhar para virar essa página e mudar essa realidade que exclui as pessoas que mais precisam de atenção do Poder Público”, ressaltou o vereador.

Como presidente da COMPCD, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador já se reuniu com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das PcDs (CMDPD) para tratar sobre o tema e alinhar pautas, na última semana.