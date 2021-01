Vereador pede a extensão do horário de funcionamento de feiras e mercados

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) solicitou ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), a prorrogação do horário de funcionamento de feiras abastecedoras e mercados públicos. O pedido realizado por meio de ofício, e encaminhado ao Governo do Estado nesta quarta-feira (27), pede que os estabelecimentos funcionem entre 4h e 19h.

De acordo com o Decreto Estadual de nº 43.303, fica estabelecido que feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura, devem respeitar o limite máximo de 50% da capacidade. Além disso, o Decreto proíbe o consumo no local e restringe o funcionamento dos estabelecimentos de 4h às 10h.

Rodrigo Guedes argumenta, porém, que a medida de estender o horário de funcionamento dos estabelecimentos é extremamente necessária para evitar a aglomeração em feiras e mercados. Além disso, o vereador afirma que esses estabelecimentos são essenciais e que a restrição do horário contribui para a proliferação da Covid-19.

“Não tem sentido o supermercado, que tem potência econômica, poder funcionar em um horário estendido e a feira, que trabalha apenas com gêneros alimentícios, possa funcionar em um horário menor. Por isso pedimos a extensão do horário das feiras e mercados na cidade de Manaus”, afirmou o vereador.

Além disso, Rodrigo Guedes pontua no documento que a extensão do horário deve ocorrer porque os bens comercializados nas feiras e mercados é de alta perecibilidade e demandam maior rotatividade comercial. Para que esses produtos não se percam, causando, dessa forma, prejuízo em toda a cadeia produtiva, o período de funcionamento deve ser estendido.

