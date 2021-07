Vereador participa de manifestação em defesa da contratação de mediadores para alunos PCDs nas escolas

O vereador Rodrigo Guedes (PSC) participou de uma manifestação com mães de crianças e adolescentes autistas na Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, na terça-feira, 27. O vereador destacou que há uma decisão judicial, de 2017, que garante a mediação por profissionais qualificados nas salas de aulas.

“Vim como fiscal do povo para que esses direitos sejam resguardados. São anos de descaso, nós viemos aqui para cobrar e exigir que a Prefeitura cumpra seu papel e resguarde os direitos das crianças e adolescentes com deficiência que frequentam aqui a André Vidal de Araújo e as outras escolas onde também existem alunos com deficiência”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, esteve no local e conversou com as mães e o vereador. Na ocasião, Avelino se comprometeu em atender as demandas das mães e recontratar o mediador que atuava na escola. Para Rodrigo Guedes, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPCD), o diálogo foi importante e agora é necessário esperar que realmente se cumpram as promessas feitas.

“As mães vão passar todas essas demandas para a nossa Comissão, eu vou participar fiscalizando, para que haja um avanço de fato. Lógico que, depois de um tempo, isso não acontecendo, as mães vão voltar a reivindicar seus direitos. Nós demos esse voto de confiança, conversamos com o secretário Pauderney, vamos esperar pelo melhor”, disse o vereador.

